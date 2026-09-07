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Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

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- Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: "Bugün müthiş bir oyun sergiledik. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir hikaye başlattık, bir adım attık. İnşallah devamı gelecek"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir hikaye başlattık, bir adım attık. İnşallah devamı gelecek." dedi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında mükemmele yakın bir oyun oynadıklarını söyledi.

Göztepe gibi zor bir deplasmanda 4 gol bulmanın zorluğuna değinen Ak, "Her takımın harcı değil. İkinci yarı, oyunun bazı bölümleri dışında Göztepe'nin kontrolünde geçti. Bu süreyi daha fazla uzatmamız lazım. Özellikle ikinci yarıdan daha fazla ders çıkarmamız lazım. 4-0'dan sonra bu golleri yememek lazım. 10 kişi de kalsa rakip bir anda bakıyorsunuz sizi cezalandırabiliyor. Oyunun her anını doğru oynamak lazım. Ne kadar az hata yaparsanız o zaman kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Bugün müthiş bir oyun sergiledik. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir hikaye başlattık, bir adım attık. İnşallah devamı gelecek. Bütün Gaziantep camiasına, Gaziantep taraftarına, müthiş taraftarına buradan da bunu hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ak, Gaziantep FK'yi çok iyi bildiğini ve oyuncu kadrosunu tanıdığını, teklif geldiğinde de hiç düşünmeden kabul ettiğini belirtti.

Göztepe'nin oyunu baştan koparmak istediğini ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Benim hissettiğim oyunu baştan koparmak istediler. Geçen haftanın formasyonundan farklı bir formasyonla sahaya çıkarsak ve agresif olursak başarılı olacağımızı düşünüyordum. Özellikle ilk yarı bunun tamamen karşılığını aldık. Hem çok agresif olduk hem çok basit çıkışlarla topun bizde olduğu kısımlarda iyi oynadık. Çünkü oralarda ligin en sert takımlarından biri. 7 kişi hemen baskı yapıyorlar. Orada kalecimiz çok doğru çıkışlar yaptı. Kozlowski'ye çok teşekkür ediyorum, müthiş bir oyun oynadı. Halil müthiş oynadı. Hemen hemen her oyuncumuz bugün kaptan da dahil müthiş bir özveri sergiledi."

Ak, mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, taraftarları maçlara davet etti.

Kaynak: AA
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