Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına başladı. Takım, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
