Haberler

Göztepe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Göztepe, 15 maçta 26 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor ve bu maçta galibiyet hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde 9 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, deplasmanda kazanarak puanını 29'a çıkarmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

İzmir temsilcisinde kart sınırında bulunan Bokole, Heliton, Miroshi ve Janderson, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Göztepe, bugün gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title