Göztepe, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Ali Akman'ın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaştı
Adı Galatasaray ile de anılan Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman, Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe ile anlaşmaya vardı.
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Geçen sezonun sonunda Süper Lig'e veda eden Göztepe, Eintracht Frankfurt'ta top koşturan genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
ALİ AKMAN, GÖZTEPE'YE İMZAYI ATIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir temsilcisi, kiralık transfer için Ali Akman'ın bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası 20 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de Göztepe ile pazarlık masasına oturdu. Genç yıldız, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.
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