Göztepe, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Maçta goller Olaitan ve Janderson'dan geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz

Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş), Barış Kalaycı, Alper Demirol (Dk. 62 Serginho), Johnson, Ahmet Sivri (Dk. 75 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray, Tiago Çukur

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 87 Ahmet Ildız), Olaitan (Dk. 69 Miroshi), Dennis (Dk. 76 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Emersonn (Dk. 87 Taha Altıkardeş), Janderson (Dk. 76 Sabra)

Goller: Dk. 40 Olaitan, Dk. 65 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Fatih Kurucuk, Dk. 50 Balkovec ( Fatih Karagümrük ), Dk. 31 Dennis, Dk. 85 Sabra (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım puanını 7'ye çıkardı. Bir maçı eksik Fatih Karagümrük ise ikinci yenilgisini yaşadı.

51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda,kaleci Grbic gole izin vermedi.

65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
