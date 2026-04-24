Göztepe evinde Antalyaspor'la oynayacak

TRENDYOL Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kocalelispor'la 1-1 berabere kalıp 43 puana yükselen ancak averajla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe yarın sahasında 28 puana sahip 14'üncü Hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Oğuzhan Çakır görev alacak. Ev sahibi Göztepe'de sarı kart cezalıları Brezilyalı stoper Heliton, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi maçta görev alamayacak.

Kocaelispor deplasmanında sakatlık geçiren ve maçın 26'ncı dakikasında oyundan alınan sağ bek Ogün ise büyük ihtimalle maç kadrosunda olmayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 250, 2'nci kategori 3 bin, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategori 500, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi. Avrupa kupalarına katılma yarışında son kozlarını oynayan Göztepe, sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

