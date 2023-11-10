Göztepe, Erzurumspor FK'yı yenerek milli araya moralli girmek istiyor

1'inci Lig'de gol yemeden üst üste 5 galibiyet alıp Süper Lig hattına tırmandıktan sonra evinde en yakın rakibi Kocaelispor'a 1-0'la teslim olan Göztepe, pazar günü Erzurumspor FK'yı yenerek milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

1'inci Lig'de gol yemeden üst üste 5 galibiyet alıp Süper Lig hattına tırmandıktan sonra evinde en yakın rakibi Kocaelispor'a 1-0'la teslim olan Göztepe, pazar günü Erzurumspor FK'yı yenerek milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Erzurumspor'u deplasmanda yenerse Kocaeli yenilgisini biraz olsun telafi edecek sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle sezona verilecek arada yara sarmanın hesaplarını da yapıyor. Kazanıp araya puan tablosunda iyi bir konumda girmeyi isteyen Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan takımın önemli isimleri Tijanic ve Palmer'ın maç yapılmadan geçilecek 2 haftada iyileşmeleri bekleniyor.

Öte yandan Göztepe'de futbolcular, teknik heyet, idari kadro ve tesis çalışanları, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında andı. Sarı-kırmızılılar, tam kadro siyah renkler giyinerek Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu.