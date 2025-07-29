Göztepe Erkek Takımı, Eski Kaptanı Gökhan Örnek'i Yeniden Kadrosuna Kattı

HENTBOLDA yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe Erkek Takımı, eski kaptanı Gökhan Örnek'i yuvaya döndürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepemize yeniden hoş geldin Gökhan Örnek. Süper Lig dönemimizde 4 sene takım kaptanlığımızı yapan tecrübeli sağ oyun kurucu Gökhan Örnek ile 1 sezonluk anlaşmaya vardık. Şanlı formamızla yeni sezonda da başarılar Gökhan" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor