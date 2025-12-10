Haberler

Göztepe'den Taraftarlarına Bilet Jest

Göztepe'den Taraftarlarına Bilet Jest
Güncelleme:
Göztepe, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar dolayısıyla salondan çıkarılan taraftarlarına, Eczacıbaşı maçında ücretsiz bilet vermeyi duyurdu. Önceki maçın biletlerini getirenler gişeden ücretsiz giriş yapabilecek.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Göztepe, müsabakanın ilk setinde yaşanan olaylar nedeniyle salondan çıkarılan seyircilerine bilet jesti yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş karşılaşmasında bilet satın alan taraftarlarımıza, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak Eczacıbaşı maçına ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Online bilet alan taraftarlarımıza, ücretsiz maç bileti sistem tarafından otomatik olarak tanımlanacak olup SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Maç günü gişeden bilet satın alan taraftarlarımız, önceki maçın biletlerini yanlarında getirmeleri halinde, gişe görevlilerinin yönlendirmesiyle maça ücretsiz giriş yapabilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
