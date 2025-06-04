Göztepe'de Romulo'ya Rekor Teklif: Mance Açıklamada Bulundu

Göztepe'de Romulo'ya Rekor Teklif: Mance Açıklamada Bulundu
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcu Romulo'ya gelen büyük transfer tekliflerini değerlendirdi. Memnun kalmazlarsa oyuncunun takımda kalacağını belirtti. Ayrıca, takımın geleceği için stratejik transfer planları üzerinde durdu.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcuları Romulo'ya ciddi transfer teklifleri olduğunu belirterek, "Bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak." dedi.

Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, sezon boyunca takıma destek veren taraftara teşekkür etti.

Takımdan ayrılacak oyuncularla birebir görüşeceğini anlatan Mance, "Futbolda bazen iyi insanları da kaybetmek zorunda kalırsınız. Tabi ki giden, kalan oyuncularımız olacak. Aynı zamanda bazı oyuncularımızın transferleri de gerçekleşecek. Ama stratejik olarak 1-2 oyuncumuzu satacağız. Daha fazlasını satmayacağız. Çünkü daha başarılı olmak istiyoruz. Daha ileri hedeflere varmak istiyoruz." dedi.

Bir sezon daha kalması için takım kaptanı İsmail Köybaşı'na teklifte bulunacaklarını anlatan Mance, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde oynayamayan Isaac Solet ile ilgili farklı çözüm arayışlarına gideceklerini aktardı.

Ivan Mance, ortaya koyduğu başarılı performans sonucunda transfer teklifleri alan Brezilyalı futbolcu Romulo ile ilgili şunları kaydetti:

"Romulo çok fazla ilgi çeken bir oyuncu ve kendisiyle ilgili çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz. Ama bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli, yeterli derecede bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Rekor bir transfer teklifi zaten aldı, çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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