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Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı bırakıldı

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Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır." denildi.

Kaynak: AA
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