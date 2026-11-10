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Göztepe'de Juan 11 haftada 7 gol atarken Janderson golle tanışamadı

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Göztepe'de Juan 11 haftada 7 gol atarken Janderson golle tanışamadı
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Göztepe'de geride kalan 11 haftada Juan 7 gol ve 1 asist yaparken Janderson gol sevinci yaşayamadı ve 2 asistle kaldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un, Janderson'un etkisizliği ve Başakşehir mağlubiyetinin ardından Juan'ın yanında Sinclair Armstrong'a şans vermesi bekleniyor.

Göztepe'nin golcülerinden Juan, geride kalan 11 haftada 7 gol kaydederken, Janderson ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 22 gol kaydederek ligin en fazla gol atan 6. takımı oldu. İzmir ekibinin son haftalarda hücum hattının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Juan ve Janderson, geride kalan süreçte farklı performanslar sergiledi. Ligde 11 maçın tamamında forma giyen ve 555 dakika süre alan Janderson, henüz gol sevinci yaşayamazken, sadece 2 asist yapmayı başardı.

Sezon başında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Juan ise takım arkadaşının aksine golcü kimliğiyle ön plana çıktı. Ligde 11 maçta 713 dakika süre alan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Böylece Göztepe'nin iki Brezilyalı forveti, sezonun 11 haftalık döneminde hücum hattında birbirinden oldukça iki farklı performans sergiledi.

Juan'ın partneri değişebilir

Göztepe'de son haftalarda Juan'ın forvet hattındaki partneri olan Janderson'un gol yollarında etkisiz kalması ve özellikle Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un hücum hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bulgar çalıştırıcının, bulduğu kısıtlı süreyi iyi değerlendiren ve ligde şu ana kadar 2 gol kaydeden Sinclair Armstrong'a, Juan'ın yanında şans verebileceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın milli arada bu ikiliyi birlikte denemesi ve ara dönüşündeki ilk maç olan Erzurumspor FK karşılaşmasında sahaya sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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