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Göztepe'nin gençleri çok gözde

Göztepe'nin gençleri çok gözde
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Göztepe, yeni transferlerinin ardından kadrosunda forma şansı bulamayan yabancı oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Özellikle 1. Lig ekiplerinin ilgisi bulunan oyuncuların kiralanması ve genç yerli isimlerin tecrübe kazanması için takımlara gönderilmesi planlanıyor. Teknik direktör Stoilov, Slovenya kampında gençleri izleyecek.

TRANSFERDE golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique'nin yanı sıra orta saha Alex Matos'la resmi sözleşme imzalayan Göztepe'nin kadrosunda yer alan ve forma şansı bulmakta zorlanan yabancı oyuncularına teklif yağıyor. Özellikle 1'inci Lig ekiplerinin İbrahim Sabra, Salem Bouaijila, Mosah Mohammed gibi futbolcuları radarına aldığı ve Göztepe yönetimine teklifler götürdüğü kaydedildi. Göztepeli kurmayların ise Muğlaspor'la yapılan işbirliği görüşmesinin ardından forma şansı bulamayan yabancılarını yeşil-beyazlılara kiralayacağı, dışarıda kalacak diğer futbolcuları da oynayabilecekleri takımlara göndereceği ifade edildi.

Göz-Göz'ün yabancıların yanı sıra UEFA Gençlik Ligi'ne katılan U19 Takımı'nda forma giyen yerli isimleri de tecrübe kazanmaları adına 1'inci Lig takımlarına vereceği vurgulandı. Ayrıca teknik direktör Stanimir Stoilov, 8 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak 2'nci etap kampında yerli ve yabancı genç isimleri yakından takip edecek. Stoilov'un vereceği rapor doğrultusunda da genç futbolcuların transferde geleceği şekillenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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