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Göztepe'de Janderson'a talip çıktı

Göztepe'de Janderson'a talip çıktı
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Göztepe, Bristol City'den İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadrodaki golcü sayısı 6'ya yükselirken, Brezilyalı Janderson için Botafogo FR'nin devreye girdiği ve yönetimin en az 6 milyon euro beklediği bildirildi.

TRANSFERDE Bristol City'den İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'de yeni sezon öncesi golcü sayısı 6'ya yükselirken, Brezilyalı Janderson'a talip çıktı. Kadrosunda Armstrong'la beraber Juan, Janderson, Guilherme Luiz, Jeferson ve Sabra'yı bulunduran sarı-kırmızılılarda Janderson'un ülkesinden istendiği kaydedildi. Sezon başında Seri B takımı Ponte Preta'dan gelen 26 yaşındaki forvetle Botafogo FR takımının ilgilendiği ifade edildi.

30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Janderson için yönetim kanadının en az 6 milyon euroluk bir beklenti içinde olduğu da bildirildi. Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan Sambacı, toplam 2479 dakika süre aldı. Janderson, 6 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı. Göztepe'de Janderson'un yanı sıra Juan'ın da yüksek bir bedelle satışı bekleniyor. Takımın en golcü ismi olan Juan'a son olarak Fransa'nın Lille takımı teklifte bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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