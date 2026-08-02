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Göztepe'de Armstrong gözde

Göztepe'de Armstrong gözde
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SÜPER Lig'de 2026-2027 sezonuna gün sayan Göztepe, Slovenya kampında oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlikle çok iyi bir performans sergilerken yeni transferlerden Sinclair Armstrong hücumdaki performansıyla yıldızlaştı.

SÜPER Lig'de 2026-2027 sezonuna gün sayan Göztepe, Slovenya kampında oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlikle çok iyi bir performans sergilerken yeni transferlerden Sinclair Armstrong hücumdaki performansıyla yıldızlaştı. Sport Republic yönetiminde son yıllarda Romulo, Emersonn, Olaitan gibi kulübe tarihi bonservis geliri kazandıran yabancıları vitrine çıkaran, Juan'ı da 15 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Göztepe'de bu sezon ilk transfer hamlesi olarak alınan 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong beklentileri karşılayacağının sinyallerini verdi.

Geçen sezon ara transferde gelen Jeh, Guilherme Luiz gibi forvetlerden verim alamayan sarı-kırmızılılarda İngiltere Championship ekibi Bristol City'den 1.5 milyon Euro borservisle alınırken bu takımdaki performansıyla kafalarda soru işaretleri yaratan 22 yaşındaki Armstrong kampın yıldızlarından oldu. Genç futbolcu kampta 2-0 kazanılan HNK Gorica maçında 1, 2-1 galip gelinen FC Zorya Luhansk mücadelesinde 2 gol birden atıp takımın en skoreri olmayı başardı.

Hazırlık maçlarındaki performansıyla taraftarları yeni sezon öncesi heyecanlandıran Armstrong, teknik direktör Stanimir Stoilov'un da gözüne girdi. Kamp dönüşünde bu akşam Gürsel Aksel Stadı'ndaki özel maçta Bodrum FK'yla karşılaşacak Göztepe sezon öncesi son ve en önemli provayı 8 Ağustos Cumartesi günü evinde Trabzonspor'la İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak. Göztepe, ileri uca yapılacak yerli takviyeler için Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke ve Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar'la kulüplerine bonservis ödeyerek anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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