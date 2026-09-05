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Göztepe'de Antunes iyileşti, Anjorin imzayı attı

Göztepe'de Antunes iyileşti, Anjorin imzayı attı
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacak Göztepe'de sakatlığı geçen Alexis Antunes kadroya dönerken, sakatlıkları süren Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg maçta yok. Transferde ise İngiliz orta saha Tino Anjorin Torino'dan kiralandı, Arda Okan'ın Galatasaray'a satışı gerçekleşmedi.

SÜPER Lig'de pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan İsviçreli orta saha Alexis Antunes tamamen iyileşti. Yaşadığı darbeye bağlı sakatlık nedeniyle son 3 hafta takımdaki yerini alamayan 26 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK müsabakasında kadroda olacağı ifade edildi. Geçen sezonun ara döneminde İsviçre'nin Servette takımından alınan tecrübeli futbolcu sık sık sakatlanmasıyla gündeme geldi.

İstikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Antunes geçen sezon oynadığı 13 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon ise ilk haftadaki Samsunspor müsabakasında ilk 11'de yer alan Antunes 60 dakika sahada kalabildi. Gaziantep FK müsabakasına mutlak 3 puanla hazırlanan Göztepe'de sakatlıkları devam eden stoperler Furkan Bayır, Brezilyalı Allan Godoi ve Gambiyalı Sonko Sundberg sahada olmayacak. Göztepe ilk 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi.

ANJORIN İMZAYI ATTI, ARDA OKAN TAKIMDA KALDI

Göztepe, yaz transfer döneminin son gününde anlaşmaya vardığı Nijerya asıllı 25 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'le resmi sözleşme imzaladı. Anjorin, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla İtalya ekibi Torino FC'den kiralandı. Tino Anjorin, kariyerinde Chelsea FC, Lokomotiv Moskova, Huddersfield Town, Portsmouth FC, Empoli FC ve Torino FC formalarını giydi. Milli takım kariyerinde İngiltere'nin U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 yaş kategorilerinde forma giyen Anjorin, ülkesini farklı yaş gruplarında temsil etti. Göz-Göz'de hafta içi yeniden konuşulan Arda Okan'ın Galatasaray'a satışı ise gerçekleşmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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