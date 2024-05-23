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Göztepe Cimnastik Şubesi İki Şampiyonada 16 Madalya Kazandı

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Göztepe Cimnastik Şubesi, il birinciliği ve okullar şampiyonasında toplamda 16 madalya elde etti. Şubenin başındaki milli sporcu Ferhat Arıcan, başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Göztepe Cimnastik Şubesi, iki şampiyonada 16 madalya elde etti.

Göztepe Cimnastik Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'taki il birinciliğinde İbrahim Çınar Kılınçhan, Özge Dinç, Hira Aydıner, Kumsal Yıldırım, Lal Arman, Deniz Kubat, Hira Dinsever, Ada Su Örtekin, 13-16 Mayıs'taki okullar şampiyonasında ise İnci Yılmaz ile Can Korkmaz kategorilerinde madalya kazandı.

Ayrıca Aysu Bulut - Deniz Kubat, İbrahim Çınar Kılınçhan - Kumsal Yıldırım ile İnci Gökhan - Elifduru Ertunç da takımlarda kürsüye çıkmayı başardı.

Şubenin başındaki milli sporcu Ferhat Arıcan, "Hem küçük yaş hem de büyüklerde üst üste elde ettiğimiz başarılar, en iyi bildiğimiz işi en doğru şekilde yaptığımızı gösteriyor. Son iki şampiyonada dereceye giren ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Ferhat Arıcan Spor Güncel Haberler

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