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Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u satın alma opsiyonuyla birlikte Sheffield United'dan kiraladı. Kulüp, daha önce de Andre Henrique ve Sinclair Armstrong'u kadrosuna katmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İzmir temsilcisi, daha önce Brezilyalı hücum oyuncusu Andre Henrique ve İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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