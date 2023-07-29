Göztepe, Celil Yüksel ve Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı

Göztepe, Samsunspor'dan Celil Yüksel'i kiraladı ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı kiralık olarak transfer etti. İtalya'daki hazırlık kampında Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de takımı ziyaret etti.

İZMİR'in Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, transferde Samsunspor'dan 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in imzasını resmen duyururken, Alanyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Ümit Akdağ'ı da yine kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısında yetişip profesyonel olan Celil, geçen sezon 1'inci Lig'de Samsunspor formasıyla şampiyonluk yaşarken 29 maçta forma giydi.

Alanyaspor altyapısından çıkan Ümit ise kulübünde profesyonel kariyerinde şimdiye kadar tek maçta süre aldı. Yeni sezon öncesi İtalya'daki hazırlık kampını sürdüren Göztepe'de Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de kampı ziyaret etti. İtalya Serie B takımlarından Cremonese ile oynanacak hazırlık maçını takip edecek Arkersen, antrenmanı izleyip teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.