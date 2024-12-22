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Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Miroshi'nin iki ve Tijanic'in bir golüyle galibiyete ulaştı. Maçın sonunda Çaykur Rizespor kalecisi Grbic, başına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 64 Nielsen), Dennis (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Victor Hugo (Dk. 54 Matsuki), Miroshi, Djalma Silva (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 83 Nazım Sangare), Romulo (Dk. 90+5 İzzet Furkan Malak)

Çaykur Rizespor : Grbic (Dk. 90+1 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Ghezzal (Dk. 85 Emrecan Bulut), Hadziahmetovic (Dk. 46 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 61 Benhur Keser), Olawoyin (Dk. 82 Buljubasic), Ali Sowe (Dk. 82 Jurecka)

Goller: Dk. 25 ve 78 Miroshi, Dk. 71 Tijanic (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından Romulo'nun şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.

68. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Grbic tehlikeyi önledi.

71. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

78. dakikada Göztepe, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Romulo ile çarpışan Grbic, oyuna devam edemedi. Grbic, saha içine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic kafasına darbe aldığı için yerini Tarık Çetin'e bıraktı. Göztepe de ek oyuncu değişikliğine hak kazandığı için kalan bölümde bu hakkını kullandı.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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