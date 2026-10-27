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Göztepe bu sezon ilk 9 haftada 19 gol attı, kalesinde 16 gol gördü

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Göztepe bu sezon ilk 9 haftada 19 gol attı, kalesinde 16 gol gördü
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Göztepe, bu sezon ilk 9 haftada rakip fileleri 19 kez havalandırırken geçen sezon aynı dönemde 11 gol atmıştı. Sarı-kırmızılılar savunmada geriledi ve geçen sezonun aynı döneminde kalesinde 3 gol görürken bu sezon 16 gol yedi.

Göztepe, geçen sezonun ilk 9 haftasında 11 gol atarken, bu sezon aynı dönemde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezona kıyasla kötü bir başlangıç yapan Göztepe, birçok alanda geride kalmasına rağmen gol yollarında daha etkili bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunun ilk 9 haftasında 11 gol atarken, bu sezon aynı dönemde rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Geçen sezona göre gol sayısını 8 artıran İzmir temsilcisi, lige istediği gibi başlayamasa da skorerlik açısından önceki sezonun üzerine çıkmayı başardı.

Savunmada geçen sezona göre büyük fark

Bu sezon hücumda etkili bir performans sergileyen Göztepe, savunmada ise geçen sezonun gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunun ilk 9 haftasında kalesinde yalnızca 3 gol görürken, bu sezon aynı dönemde 16 gole engel olamadı. İzmir temsilcisi, savunma performansı açısından geçen sezonun aynı dönemine göre belirgin bir düşüş yaşadı.

Geçen sezon 4 puan fazla topladı

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan toplarken, bu sezon aynı dönemde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puanda kaldı. İzmir temsilcisi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçse de ilk 9 haftada geçen sezonun 4 puan gerisinde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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