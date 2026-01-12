Haberler

Göztepe'den Lacerda harekatı

Güncelleme:
Süper Lig takımlarından Göztepe, devre arasında kadrosuna kattığı yeni oyuncuların yanı sıra Brezilyalı golcü Derik Lacerda ile ilgilendiği bildirildi. Cuiaba takımında forma giyen Lacerda için 1.5 milyon Euro transfer ücreti talep ediliyor.

SÜPER Lig'de devre arasında İsviçreli orta saha Alexis Antunes ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe, diğer golcüsünü de Brezilya'dan buldu. Sarı-kırmızılıların Serie B'de Cuiaba takımında top koşturan Derik Lacerda ile ilgilendiği ifade edildi. Cuiaba'nın 26 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği ifade edildi.

Futbola ülkesi Brezilya'da EC Resende takımında başlayan Lacerda, ardından Portekiz'e giderek ilk Avrupa deneyimini yaşadı. Portekiz'de Academica, Coimbra ve Moreirense'de oynayan Lacerda, İspanya'da ise Ponferradina'da forma giydi. Avrupa macerasının ardından yeniden ülkesine dönen oyuncu, Sport Recife ve Cuiaba takımlarında görev yaptı. 2025 yılında Sport Recife ve Cuiaba'da toplam 33 maça çıkan Lacerda 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
