Göztepe, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

1'inci Lig'de Boluspor deplasmanından 2-0 galibiyetle dönen Göztepe son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Milli ara öncesi Tijanic'in golleriyle Bolu'da 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar 3'te 3 yaparken, son 5 maçında da 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu sonuçla 14 puana yükselen Göz-Göz, 2023-24 sezonunda ilk kez adını Play-Off potasına yazdırdı. Göztepe, 8'inci hafta sonunda da ikinci sırada yer alan Bandırmaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İzmir ekibi deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla da dikkat çekti.

Bugüne kadar 4 dış saha karşılaşmasına çıkan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar gurbette hiç gol yemedi. Ümraniyespor'la İstanbul'da golsüz berabere kalan Göz-Göz, Altay ve Manisa FK'yı 1-0, son olarak da Boluspor'u 2-0 yenerek 10 puan topladı. Göztepe evinde ise 4 puanı hanesine yazdırdı. Taraftarın istifaya devat ettiği teknik direktör Radomir Kokovic ise art arda alınan galibiyetlerin ardından oldukça rahatladı. Üzerindeki baskıyı hafifleten Hırvat teknik adam, zorlu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Boluspor deplasmanına çok iyi hazırlandıklarını anlatan Kokovic, "Özellikle maçın ilk yarısında fazlasıyla iyiydik. İkinci yarı başlamadan rakibimizin risk alacağını biliyorduk. Daha sonra aleyhimize bir penaltı oldu ve kalecimiz Lis'in kurtarışı bizi çok motive etti. Arka arkaya 3 deplasmanımızı da kayıpsız geçtik" dedi.

Kokovic, "Taraftarımız buraya kadar geldi. Galibiyeti birlikte kutladık. Şu an için heyecanlanacak bir durumumuz yok. Biz kendimize hedef koyduk ve bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

LIS TUTTU, TIJANIC ATTI

Göztepe'nin iki yabancısı Boluspor maçının kahramanları oldu. Sık sık tartışılıp geçen sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan'a kiralık gönderilen Slovenyalı orta saha Tijanic, 39 ve 76'ncı dakikada attığı gollerle galibiyeti getirirken, karşılaşmanın 58'inci dakikasında Bolusporlu Landel'in kullandığı penaltıda Polonyalı kaleci Lis gole izin vermedi.