Göztepe, Boluspor maçına iddialı hazırlanıyor

Göztepe, Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor'u yenerek zirve yarışına ortak oldu. Deplasmanda oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, son 3 deplasman maçında gol yemeden galip gelmeyi başardı.

Onur ATIŞ / İZMİR,

MANİSA Futbol Kulübü ve Adanaspor'u art arda yenerek 1'inci Lig'de zirve yarışına ortak olan Göztepe, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçına iddalı hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların dış saha performansı ise taraftara umut veriyor. Bu sezon geride kalan 7 maçın 3'ünü gurbette oynayan Göz-Göz 7 puan toplamayı başardı.

İlk olarak İstanbul'da Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı 1-0 yendi. Ligin 6'ncı haftasında ise Akhisar Spor Toto Stadı'nda iddialı ekiplerinden Manisa FK'nın rakibi olan Göztepe yine istediğini aldı ve müsabakayı 1-0 kazandı. Son 3 deplasman maçında gol dahi yemeyen Göz-Göz, Boluspor maçını da kayıpsız geçerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.