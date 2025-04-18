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Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi çalışmalarını tamamladı. Takım, antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, takım Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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