Voleybol: Göztepe'de Berre İnce ile yollar ayrıldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce'ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce." denildi.

Berre İnce, sarı-kırmızılı ekibe 30 Nisan'da katılmıştı.