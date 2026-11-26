SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe'de Bulgar Başantrenör Radoslav Arsov, taraftarlara rakipleri kim olursa olsun pes etmeyen bir takım izleteceklerini söyledi. Kulübün sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini dile getiren Radoslav Arsov, "Neredeyse tamamen yeni bir takım kurduk. Sezon başından bu yana bazı sorunlar da yaşadık. Ancak her zaman çözüm üretmeye çalıştık. Bu süreci elimizden geldiğince iyi yönetmeye gayret ettik. Bence şu ana kadar başarılı bir süreç geçirdik. Takımımızın performansından, takım içindeki olumlu havadan ve enerjiden memnunuz. Bir takım kurmak ve her şeyi oturtmak için en az 3 ay gerekiyor. Sezon başından beri oyun sistemimizi geliştiriyoruz. Oyun anlayışımızı, nasıl oynayacağımızı ve hedeflerimizi şekillendiriyoruz. Oyuncularımız zamanla onlardan ne beklediğimizi anlamaya başladılar" dedi.

'DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖREBİLİYORUM'

Doğru yolda oldukları mesajı veren tecrübeli teknik adam, "En iyi sonuçları alabilmek için planımıza bağlı kalacağız. En iyi ve en zorlu liglerden birinde mücadele ediyoruz. Baskı altında oynamayı daha iyi öğrenmeliyiz. Çünkü ligde pek çok maçı baskı altında oynuyoruz. Her zaman bir bütün olarak oynamayı öğrenmeliyiz. Enerjimizi korumalı, rakibimiz daha güçlü olsa bile asla pes etmemeliyiz. Bizim de güçlü yanlarımız ve değerlerimiz var. Bunları sahaya yansıtarak kendi kimliğimizi oluşturmalıyız. Kısa vadeli hedeflerimiz yok. Bu sezon en büyük hedefimiz öncelikle Sultanlar Ligi'ndeki yerimizi korumak. İkinci hedefimiz ise ligi geçen sezondan daha iyi bir yerde tamamlamak. Burada beni en çok etkileyen şey taraftarlarımız oldu. Her zaman her yerde yanımızdalar. Muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Rakibimiz kim olursa olsun her zamanki gibi mücadele edeceğiz. Asla pes etmeyeceğimize söz veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı