Göztepe, Başakşehir'i 4-1 Yenerek Mükemmel Bir Galibiyet Aldı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, evinde Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Furkan Bayır, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmed Ildız ve Emersonn'un golleriyle galibiyet elde eden Göztepe, önemli bir üç puan almış oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-1 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Philippe Keny, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Mateusz Lis topu çıkardı.
65. dakikada Tijanic'in sağ kanattan ortasında, Ahmed Ildız ceza sahası yayından yaptığı vuruşla topu uzak köşeye gönderip ağlarla buluşturdu. 3-0
75. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Keny'in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-3
86. Romulo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı, dönen topu tekrar alan Romulo'nun pası savunmaya çarptı. Arka direkte topu önünde bulan Emersonn, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 4-1
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas
Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan (Ahmed Ildız dk. 4 (Victor Hugo dk. 85), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Lasse Nielsen dk. 38), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 85), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 46), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Jerome Opoku dk. 46), Ousseynou Ba, Leo Duarte (Festy Ebosele dk. 79), Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 46), Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic (Philippe Keny dk. 46), Joao Figueiredo (Deniz Türüç dk. 66)
Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Furkan Bayır (dk. 25), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 42), Ahmed Ildız (dk. 65) Emersonn (dk.86) (Göztepe), Philippe Keny (dk. 75) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Furkan Bayır (Göztepe), Ousseynou Ba, Miguel Crespo (Başakşehir) - İZMİR