Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi

Göztepe, Başakşehir'i 4-1 Yenerek Mükemmel Bir Galibiyet Aldı

Göztepe, Başakşehir'i 4-1 Yenerek Mükemmel Bir Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, evinde Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Furkan Bayır, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmed Ildız ve Emersonn'un golleriyle galibiyet elde eden Göztepe, önemli bir üç puan almış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-1 yendi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Philippe Keny, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Mateusz Lis topu çıkardı.

65. dakikada Tijanic'in sağ kanattan ortasında, Ahmed Ildız ceza sahası yayından yaptığı vuruşla topu uzak köşeye gönderip ağlarla buluşturdu. 3-0

75. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Keny'in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-3

86. Romulo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı, dönen topu tekrar alan Romulo'nun pası savunmaya çarptı. Arka direkte topu önünde bulan Emersonn, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 4-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas

Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan (Ahmed Ildız dk. 4 (Victor Hugo dk. 85), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Lasse Nielsen dk. 38), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 85), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 46), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Jerome Opoku dk. 46), Ousseynou Ba, Leo Duarte (Festy Ebosele dk. 79), Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 46), Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic (Philippe Keny dk. 46), Joao Figueiredo (Deniz Türüç dk. 66)

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Furkan Bayır (dk. 25), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 42), Ahmed Ildız (dk. 65) Emersonn (dk.86) (Göztepe), Philippe Keny (dk. 75) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Furkan Bayır (Göztepe), Ousseynou Ba, Miguel Crespo (Başakşehir) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.