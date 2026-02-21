Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u setlerde 25-13, 25-21 ve 25-20'lik skorlarla 3-0 yendi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Tuncay Kandemir, Serhat Semiz

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Rotar)

Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Ceylan Arısan (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Eylül Durgun, Eda Say)

Setler: 25-13, 25-21, 25-20

Süre: 79 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Göztepe, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
