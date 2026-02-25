Haberler

Göztepe potasında Tamsöz gitti

Göztepe potasında Tamsöz gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Göztepe, antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, iç sahada İlab Basketbol'a kaybettikleri maçın ardından Tamsöz'e teşekkür etti ve yardımcı antrenör Nehir Berk ile devam etme kararı aldı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne döndükten sonra Play-Off hattında yer alan Göztepe son 6 maçta alınan 5 mağlubiyet sonrası antrenör Rüçhan Tamsöz'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, iç sahada İlab Basketbol'a 66-60 kaybedilen karşılaşmanın ardından geçen sezon takıma Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde şampiyonluk yaşatan Tamsöz'e veda etti. Ligde 25 maçta 15 galibiyet, 10 mağlubiyet alan Göztepe, emekleri için Rüçhan Tamsöz'e teşekkür ederken, tecrübeli çalıştırıcı da sarı-kırmızılılara veda mesajı yayınladı. Yardımcı Antrenör Nehir Berk'in çalıştıracağı Göztepe için Faruk Beşok'un adı geçiyor. Geçen sezon Trabzonspor'la Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Beşok bu sezon Süper Lig'de düşme hattındaki Karşıyaka ve Büyükçekmece'yi çalıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

En sonunda bunu da gördük! Mide bulandıran olay kamerada
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat

Araçtan iner inmez başladılar! Ünlü isme İtalya'da bomba tezahürat

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek