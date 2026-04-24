Göztepe, Antalyaspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir