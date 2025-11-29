Göztepe, Antalyaspor ile Deplasmada Karşılaşıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. Maç saat 17.00'de başlayacak ve Göztepe, 6 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Süper Lig'de 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 23 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligde 6 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, deplasmanda kazanarak puanını 26'ya çıkarmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
