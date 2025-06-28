Göztepe, Allan Godoi'yi Kadrosuna Katıyor

Göztepe, Allan Godoi'yi Kadrosuna Katıyor
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Süper Lig ekibi Göztepe, yaz dönemi transferlerine devam ediyor. Adana Demirspor'dan Arda Okan Kurtulan'ın ardından, Brezilyalı stoper Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe yaz döneminin ikinci transferini gerçekleştirdi. İlk olarak Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtulan'la sözleşme imzalayan Göz-Göz, Brezilyalı stoper Allan Godoi'yi de resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar 32 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık" denildi. Son olarak Brezilya Seri B ekibi Operario PR takımında oynayan tecrübeli defans oyuncusu, geçen sezon 22 maça çıktı. Toplam 1914 dakika sahada kalan Godoi 1 gol ve 1 asistle takımına katkı yaptı. Göztepe'nin Brezilyalı golcü Janderson'la da sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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