Göztepe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maçta kadın hakem Asen Albayrak düdük çalacak. Göztepe, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, kadın hakem Asen Albayrak yönetecek.

Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Alanyaspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, Asen Albayrak, bu sezon Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
