Göztepe, Ahmet İlhan Özek'i transfer listesine aldı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, küme düşen Altınordu'nun tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i listesine aldı. Altınordu'da yaşanan belirsizlik nedeniyle kendine kulüp arayan 35 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Göztepe teknik ekibinin de Ahmet İlhan için olumlu rapor verdiği ve oyuncunun bayram tatilinin ardından transferinin netlik kazanacağı bildirildi.

Aynı kulüpten sol bek Ali Dere ile anlaşma sağlayan Göztepe'nin bayramın ardından anlaşma sağladığı futbolcularla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Bozuyükspor'da futbola başlayan Ahmet İlhan, Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor'da da oynadı. Son 3 sezonunu Altınordu'da geçiren deneyimli kanat, geçen sezon 31 lig maçında 11 gol atıp 3 de asist yaptı.