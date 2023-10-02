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Göztepe, Adanaspor'u 1-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Göztepe'den Ogün Bayrak attı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Barış Çiçeksoyu

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 81 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ali Dere), Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 69 Doğan Erdoğan), Tijanic, Palmer (Dk. 69 Aliou Traore), Mame Diouf (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş)

Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Yepie (Dk. 46 Ayuk), Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 81 Hakkı Türker), Lukaku (Dk. 67 Diakite), Serhat Kot (Dk. 67 Champness), Oberlin (Dk. 46 Fernandes)

Gol: Dk. 52 Ogün Bayrak (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 84 Fatih Kurucuk ( Adanaspor )

Sarı kart: Dk. 79 Ogün Bayrak (Göztepe)

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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