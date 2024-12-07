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Göztepe, Adana Demirspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Göztepe, Adana Demirspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Goller 39. dakikada Juan ve 42. dakikada Romulo'dan geldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Dennis, Djalma Silva, Tijanic, Juan, Romulo

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Manev, Abdulsamet Burak, Yusuf Sarı, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Yusuf Barasi

Goller: Dk. 39 Juan, Dk. 42 Romulo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 45+2 Tayfun Aydoğan (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'de Göztepe- Adana Demirspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Müsabakanın 7. dakikasında sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada müsait durumdaki Tayfun Aydoğan'ın istediği gibi vuramadığı top, yandan dışarı gitti.

13. dakikada Tijanic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Romulo'nun kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

36. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in pasıyla topla ilerleyen Romulo, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Juan'a aktardı. Juan'ın vuruşunda, kalede kimse olmamasına rağmen top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in attığı topa hareketlenen Romulo, ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Juan filelere gönderdi: 1-0

42. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Djalma Silva'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Romulo'nun sert ve güzel şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmada ilk 45 dakikalık bölüm Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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