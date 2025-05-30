Göztepe, ABD'li Smaçör Kara Bajema ile Anlaştı

Göztepe, ABD'li Smaçör Kara Bajema ile Anlaştı
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Sultanlar Ligi yeni takımlarından Göztepe, 1998 doğumlu ABD'li smaçör Kara Bajema ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. Bajema, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazanmış bir oyuncudur.

İZMİR,

SULTANLAR Ligi'nin yeni takımlarından Göztepe dış transferde ABD'li smaçör Kara Bajema ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize Hoş Geldin Kara Bajema. Smaçör pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu Kara Bajema ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Savino Del Bene Voley forması giyen Kara, takımıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Kara; Jakarta BIN, Allianz Vero Volley, VakıfBank ve ABD Milli Takımları'nda da oynadı. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kara" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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