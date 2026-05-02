Trabzonspor Göztepe'yi 1-1 ile Berabere Bıraktı

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel

TRABZONSPOR: Onana - Pina, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu (Dk. 69 Lovik), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Dk. 69 Zubkov), Ozan Tufan, Muçi (Dk. 46 Oulai), Augusto (Dk. 85 Umut Nayır), Onuachu

GÖZTEPE : Lis - Allan, Heilton, Bokele, Cherni, Miroshi (Dk 90+2 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 76 Mohammed), Arda Okan Kurtulan, Antunes (Dk. 76 Krastev), Juan (Dk. 88 Guilherme), Janderson (Dk. 88 Jeferson)

GOLLER: Dk. 90+3 Umut Nayir (Trabzonspor) - Dk. 32 Juan (Göztepe)

KIRMIZI KART : Dk. 42 Mustafa Eskihellaç, (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bouchouari, Pina, Oulai, Onuachu (Trabzonspor) - Antunes, Janderson, Arda Okan Kurtulan, Heilton,

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

11'inci dakikada Janderson'un yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Juan vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

13'üncü dakikada Göztepe atağında savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Juan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

22'nci dakikada Muçi ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafayla havalandırdığı topta Augusto'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

32'nci dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan'ın yerden ortasında topla Juan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Antunes ceza sahası kenarında Mustafa Eskihellaç ile girdiği ikili mücadelede sonucu yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, Mustafa Eskihellaç'a ikinci sarı kartı göstererek, kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

58'inci dakikada Ozan Tufan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Onuachu'nun şutu yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada Onana'nın orta sahanın gerisinden kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Lis gole izin vermedi.

77'nci dakikada Krestev'in pasında topla buluşan Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Onana kurtardı.

87'nci dakikada Pina'nın ortasında topu göğsüyle kontrol eden Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun topu kontrol ederken Heilton'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

90+3'üncü dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Zubkov'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Lovik topu kale önüne çevirdi. Kale önünde bulunan Umut Nayir'in vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşma 1-1 eşitlik ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı