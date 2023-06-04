Gözler üzerindeydi! Ali Koç, derbi için kararını verdi

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

SEZONUN SON DERBİSİ

Ligin son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Antep ekibinin, deprem felaketinden dolayı ligden çekildiği için hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. Fenerbahçe'de hedef bu sezon ilk derbi galibiyeti elde etmek.

DERBİYE GİTMEYECEK

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında Galatasaray'ın kupa kaldıracağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmememe kararı aldı.