Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın olağanüstü seçim sürecine dair açıklamaları, kongrenin iptal edileceği iddialarını güçlendirdi. Saran'ın 4 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında kapsamlı açıklamalar yapacağı belirtildi. Yönetime yakın kaynaklara göre Saran'ın kongreyi 2027 yılına ertelemeyi planladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçim süreciyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran'ın açıklamaları, kongrenin iptal edileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
DİVAN KURULU'NDA KRİTİK AÇIKLAMA
Bayramlaşma töreninde konuşan Saran, 4 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısını işaret ederek kapsamlı açıklamalar yapacağını söyledi. Bu sözler, kulislerde seçimden vazgeçildiği şeklinde yorumlandı.
2027'YE KADAR DEVAM PLANI
Sözcü'de yer alan haberde, yönetime yakın kaynaklara göre Saran'ın, kongreyi 2027 yılına ertelemeyi planladığı öne sürüldü. Bazı kongre üyelerinin de başkanın görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu belirtiliyor.
YÖNETİMDE BÜYÜK REVİZYON HAZIRLIĞI
Başkan Saran'ın görev süresini uzatma planıyla birlikte yönetim kurulu ve Sportif A.Ş. yapılanmasında önemli değişiklikler yapacağı ifade ediliyor.
TRANSFER STRATEJİSİNİ ETKİLEYECEK
Seçim kararının netleşmemesi, kulübün gelecek planlamasını ve transfer çalışmalarını da doğrudan etkileyebilir. Gözler şimdi 4 Nisan'da yapılacak Divan Kurulu toplantısına çevrildi.