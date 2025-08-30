Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör

Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşüyor.

EN SON BENFİCA'YI ÇALIŞTIRDI

Marca'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alman teknik adam Roger Schmidt ile görüşmelere başladı. Son olarak Benfica'da görev yapan 58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibinden ayrılmıştı.

BENFICA'DA 2.26 PUAN ORTALAMASI

Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, Benfica'dan önce; PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi takımlarda görev yapmıştı.

Fenerbahçe'de Schmidt ile birlikte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir diğer Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'ın isimleri ön planda yer alıyor.