Görüşmeler başladı! Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor

Serkan Özbalta ile yolları ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile görüşmelere başladı. Hatayspor'un kararının taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından netleşeceği belirtildi.

Süper Lig'de 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayaspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarını sürdüren bordo-beyazlı ekip, Volkan Demirel'i gündemine aldı.

SON KARAR GÖRÜŞMEDEN SONRA VERİLECEK

Sporx'te yer alan habere göre, Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Volkan Demirel, Süper Lig'de mücadele eden bir takımda görev almaya sıcak bakıyor. Hatayspor, görüşmelere başladığı genç çalıştırıcı için net kararını yapılacak son görüşmelerin ardından karar verecek.

HATAYSPOR LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.