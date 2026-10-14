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Görme engelliler satranç şampiyonası Mersin'de toplam 200 bin lira ödülle yapılacak

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Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası 2-8 Kasım'da Mersin'de düzenlenecek. Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif Ersoy gençlik kamplarının ev sahipliğindeki şampiyonada dereceye girenlere toplam 200 bin lira ödül verilecek.

Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, 2-8 Kasım tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif Ersoy gençlik kampları ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada dereceye girenlere toplam 200 bin lira para ödülü verilecek.

Kaynak: AA
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