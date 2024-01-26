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Gördüğü karta isyan eden Kerem Aktürkoğlu, hakemin kendisine söylediklerini canlı yayında açıkladı

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Galatasaray'ın İstanbulspor'u 3-1 yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, hakem ile arasında geçen diyaloğu canlı yayında açıkladı. Gördüğü sarı karta isyan eden, "Hakeme rakip takım oyuncusu topa vurdu diye gittim. Nando, kaptan olduğu için kaleden çıksa da ne olursa olsun sarı kart görüyor. Ben 2. kaptanım hakeme gidiyorum, 'İşine bak' diyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Mücadelede 2 gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası gördüğü sarı kart için isyan etti.

"'İŞİNE BAK' DEDİ"

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Bugün maç içinde sarı kart gördüm. Durup dururken saçma bir sarı karttı. Çünkü hakeme rakip takım oyuncusu topa vurdu diye gittim. Nando, kaptan olduğu için kaleden çıksa da ne olursa olsun sarı kart görüyor. Ben 2. kaptanım hakeme gidiyorum, 'İşine bak' diyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Cengiz Aktaş:

Doğru söylemiş kardeşim. Ben de 38 yıllık bir Galatasaraylı olarak aynı şeyi söylüyorum sana. ''İşine bak!''. Sadece işini yap. Değil ikinci kaptan birinci kaptan da olsan, senin yapacağın işlerin arasında hakeme itiraz etmek asla yoktur. Artık öğrenin şunu. Yurtdışında da oynuyorsunuz ve oynayanları görüyorsunuz. Şu itiraza ayıracağınız gücü ve enerjiyi teknik ve taktik anlamda işlere ayırın bence.

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Ømer Cinar:

itiraz sayesinde kac defa VARa gidildi ?

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YİĞİT TÜRKALP:

DOĞRU DEMİŞ.İŞİNE BAK.HERYERDE AYRICALIK İSTİYORSUNUZ.ZATEN BEDAVADAN BÜTÜN MAÇLARI ALIYONUZ.DAHA NE OLSUN.

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tolga cem:

Lafa bak 2. kaptanmış. Paşam sen makam derdindemisin? Önce dağlara taşlara değil kaleye vurmayı öğren. Şampiyonlar liginden senin yüzünden elendik. Herşeyden önce hem hakeme hem de tüm kamuoyuna ve en önce de kendine karşı saygın olsun. Bu fevri hareketlerini arttırarak daha iyi bir futbolcu olamazsın. Bunu anla ve lütfen önce daha iyi bir insan ol, sonra da iyi bir futbolcu. Biz de herzaman seni sevelim ve destekleyelim...

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emre karakuş:

sus da kabahatinle otur bari geçen kırmızı gördüğün maçta sen hakemlere neler saydın bir de onu açıkla. 4. hakemin üzerine yürürken kendi hocan bile zor tutarken neler söyledin sevgi kelebeği kerem. ama kabahat sende değil sana 3-4 maç ceza vermeyenlerde

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