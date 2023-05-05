Golden State, Lakers'ı yenerek seride 1-1'lik eşitliği sağladı

NBA Batı Konferansı play-off'ları yarı final ikinci maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 127-100'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

NBA Batı Konferansı play-off'ları yarı final ikinci maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 127-100'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

NBA play-off'larında heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı yarı final ikinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-100 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Golden State'de Klay Thompson 30 sayı ve 3 ribaund, Stephen Curry 20 sayı ve 12 asist, JaMychal Green de 15 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Lakers'ta ise LeBron James'in 23 sayı ve 7 ribaundu, Rui Hachimura'nın 21 sayı ve 5 ribaundu, Anthony Davis'in de 11 sayı ve 7 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 3. maçı, 6 Mayıs'ta Los Angeles Lakers'ın evinde oynanacak. - İSTANBUL