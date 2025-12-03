Haberler

Golden sonra coştular! Ali Koç ve oğlunun kendinden geçtiği anlar

Golden sonra coştular! Ali Koç ve oğlunun kendinden geçtiği anlar
Fenerbahçe–Galatasaray derbisinden sonra ortaya çıkan videoda eski başkan Ali Koç ve oğlunun coşkuyla tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan derbi sonrası dikkat çekici bir görüntü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan videoda, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile oğlunun tezahüratlar eşliğinde büyük coşku yaşadığı görüldü.

KENDİNDEN GEÇTİLER

Videoda Ali Koç ve oğlunun, tribünlerdeki taraftarlara eşlik ederek tezahüratlara katıldığı ve kendilerini tamamen derbi atmosferine bıraktığı görülüyor.

Özellikle Jhon Duran'ın 90+5'te attığı gol sonrası kaydedildiği belirtilen görüntüler, Koç ailesinin Fenerbahçe tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSuleman Ali M:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

tiplere gel hele ezik bahçeliler :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
