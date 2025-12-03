Golden sonra coştular! Ali Koç ve oğlunun kendinden geçtiği anlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan derbi sonrası dikkat çekici bir görüntü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan videoda, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile oğlunun tezahüratlar eşliğinde büyük coşku yaşadığı görüldü.

KENDİNDEN GEÇTİLER

Videoda Ali Koç ve oğlunun, tribünlerdeki taraftarlara eşlik ederek tezahüratlara katıldığı ve kendilerini tamamen derbi atmosferine bıraktığı görülüyor.

Özellikle Jhon Duran'ın 90+5'te attığı gol sonrası kaydedildiği belirtilen görüntüler, Koç ailesinin Fenerbahçe tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.