"Gol atamaz" denilen Batshuayi tarih yazıyor! Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı'dan sonra bir ilki başardı
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca karşısında oynanan maçta fileleri sarsarak Tuncay Şanlı'ya ait bir istatistiği yakaladı. 29 yaşındaki forvet, 2007'den bu yana Avrupa kupalarında grup ve sonrası aşamalarında iç sahada sarı-lacivertli formayla üst üste 2 gol atan ilk futbolcu oldu. Batshuayi bu istatistiğiyle Fenerbahçe'ye transfer olduğu süreçte kendisine yapılan çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirileri de boşa çıkarmış oldu.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi karşılaşmada attığı golle önemli bir istatistiğe ortak oldu.
TUNCAY ŞANLI'DAN SONRA İLK
AEK Larnaca karşısında sarı-lacivertli formayla 5. resmi maçına çıkan Batshuayi, 26. dakikada gol atarak takımını öne geçiren isim oldu. Belçikalı yıldız bu golüyle, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı'dan sonra ilki başardı.
KADIKÖY'DE AFFI YOK
Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Tuncay Şanlı'dan (2007'de 3 maç) bu yana üst üste 2 ve daha fazla iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu olmayı da başardı.