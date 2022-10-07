"Gol atamaz" denilen Batshuayi tarih yazıyor! Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı'dan sonra bir ilki başardı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca karşısında oynanan maçta fileleri sarsarak Tuncay Şanlı'ya ait bir istatistiği yakaladı. 29 yaşındaki forvet, 2007'den bu yana Avrupa kupalarında grup ve sonrası aşamalarında iç sahada sarı-lacivertli formayla üst üste 2 gol atan ilk futbolcu oldu. Batshuayi bu istatistiğiyle Fenerbahçe'ye transfer olduğu süreçte kendisine yapılan çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirileri de boşa çıkarmış oldu.