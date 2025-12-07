Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür
Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor-Galatasaray maçında tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın eski kaptanı Göksenin Köksal, yaşadığı gerginlik sonucu sarı-kırmızılı yöneticilere küfür etti. Yaşanan gerginlik sonucu karşılaşma sonrası Galatasaray takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı.
- Bursasporlu basketbolcu Göksenin Köksal, Galatasaray yöneticilerine küfür etti.
- Galatasaray takım otobüsü, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından taşlandı.
- Emniyet, Galatasaray takım otobüsüne yönelik taşlama olayıyla ilgili inceleme başlattı.
Geride bıraktığımız gün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor- Galatasaray basketbol maçında sinirler gerildi.
GÖKSENİN KÖKSAL'DAN GALATASARAY'A KÜFÜR
Galatasaray'ın eski kaptanı olan ve adını efsaneler arasına yazdıran Bursasporlu oyuncu Göksenin Köksal'ın maç içerisinde söylediği sözler karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin son dakikalarını önde götüren Bursaspor'da rakip takımla gerginlik yaşayan Göksenin Köksal'ın sarı-kırmızılı yöneticilere dönerek küfürlü söylemlerde bulunduğu görüntülere yansıdı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Milli oyuncunun kameralara yansıyan bu görüntüleri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Göksenin Köksal'ın maç sonunda da üçlü çektirmesi, ' ' Galatasaray'ın evladı'' olarak anılan milli basketbolcuya tepkileri artırdı.
GERGİNLİK MAÇIN SONUNDA DA DEVAM ETTİ
Öte yandan mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Galatasaray takım otobüsünü taşlayarak can güvenliğini tehlikeye attı. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.