Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür

Geride bıraktığımız gün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor- Galatasaray basketbol maçında sinirler gerildi.

GÖKSENİN KÖKSAL'DAN GALATASARAY'A KÜFÜR

Galatasaray'ın eski kaptanı olan ve adını efsaneler arasına yazdıran Bursasporlu oyuncu Göksenin Köksal'ın maç içerisinde söylediği sözler karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin son dakikalarını önde götüren Bursaspor'da rakip takımla gerginlik yaşayan Göksenin Köksal'ın sarı-kırmızılı yöneticilere dönerek küfürlü söylemlerde bulunduğu görüntülere yansıdı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Milli oyuncunun kameralara yansıyan bu görüntüleri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Göksenin Köksal'ın maç sonunda da üçlü çektirmesi, ' ' Galatasaray'ın evladı'' olarak anılan milli basketbolcuya tepkileri artırdı.

GERGİNLİK MAÇIN SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Öte yandan mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Galatasaray takım otobüsünü taşlayarak can güvenliğini tehlikeye attı. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.