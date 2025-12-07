Haberler

Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür

Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor-Galatasaray maçında tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın eski kaptanı Göksenin Köksal, yaşadığı gerginlik sonucu sarı-kırmızılı yöneticilere küfür etti. Yaşanan gerginlik sonucu karşılaşma sonrası Galatasaray takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı.

  • Bursasporlu basketbolcu Göksenin Köksal, Galatasaray yöneticilerine küfür etti.
  • Galatasaray takım otobüsü, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından taşlandı.
  • Emniyet, Galatasaray takım otobüsüne yönelik taşlama olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Geride bıraktığımız gün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor- Galatasaray basketbol maçında sinirler gerildi.

GÖKSENİN KÖKSAL'DAN GALATASARAY'A KÜFÜR

Galatasaray'ın eski kaptanı olan ve adını efsaneler arasına yazdıran Bursasporlu oyuncu Göksenin Köksal'ın maç içerisinde söylediği sözler karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin son dakikalarını önde götüren Bursaspor'da rakip takımla gerginlik yaşayan Göksenin Köksal'ın sarı-kırmızılı yöneticilere dönerek küfürlü söylemlerde bulunduğu görüntülere yansıdı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Milli oyuncunun kameralara yansıyan bu görüntüleri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Göksenin Köksal'ın maç sonunda da üçlü çektirmesi, ' ' Galatasaray'ın evladı'' olarak anılan milli basketbolcuya tepkileri artırdı.

GERGİNLİK MAÇIN SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Öte yandan mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Galatasaray takım otobüsünü taşlayarak can güvenliğini tehlikeye attı. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKorhan Karatag:

Trolleri botları sosyal medyayı ele geçirmiş ama esasında herkes Galatasaray kulübünden nefret eder hale geldi.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı

Otoyol savaş alanına döndü! 3 tır birbirine girdi, araçlar alev aldı
Yedi kollu ahtapot 40 yıl sonra yeniden görüntülendi

Bilim insanları büyük heyecana kapıldı: 40 yıl sonra karşılarına çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu

Yüzlercesi aynı anda koştu, şehir kırmızıya boyandı
Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi

Kadıköy'de tek gol var! İşte dev derbiyi kazanan takım
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

Bulun bu adamı! Otobüs durağında ateş açtı, bir de kayıt aldırdı
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.