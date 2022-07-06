Gökhan Gönül, 1. Lig'e! 37 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Samsunspor olacak

Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oluyor. 37 yaşındaki deneyimli sağ bekin, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

SAMSUNSPOR, GÖKHAN GÖNÜL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen ve Süper Lig 'e yükselme yolunda flaş transferlere imza atan Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak üzere.

GÖRÜŞMELERİN OLUMLU SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor 'da oynayan 37 yaşındaki Gökhan Gönül ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin kısa bir süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Samsunspor; şu ana dek Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli transferlere imza attı.

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